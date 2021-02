Un centenar de vecinos de distintos barrios de la ciudad se convocaron este jueves por la tarde en la esquina de Corrientes y Pellegrini para reclamar mayor seguridad. Advierten que la presencia policial en las calles es escasa y no alcanza para frenar la ola de hechos delictivos, en tanto que exigen una respuesta concreta por parte de la Provincia.

"Nos moviliza que el problema de la inseguridad es cada vez peor, tenemos cada vez mas hechos violentos. No solo en nuestro barrio sino en toda la ciudad. Estamos preocupadísimos, no hay respuesta. Hemos tenido mucho diálogo con las autoridades peo hasta ahora no hemos logrado gran cosa", señaló a RosarioPlus Viviana Buontempo, de la vecinal de barrio Abasto.

"Toque bocina si quiere seguridad" fue una de las consignas que se podían leer en los carteles. "En el barrio Abasto son 90 manzanas, nos pusieron un binomio de dos policías y dos motos. Está bien pero no alcanza", agregó otra de las mujeres que se acercó a la esquina del macrocentro rosarino para sumarse al reclamo. En la misma línea se manifestó una vecina de Tiro Suizo.

"Estábamos esperanzados con tener una estación policial en cada distrito. Necesitamos que haya policías caminando, que nos den un poco de paz. Solo vemos balas y muerte", remató Carmen, de la vecinal de barrio Acindar donde esta semana se dio uno de los crímenes más violentos de los últimos tiempos.