En cuatro meses, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a más de 1.300 personas

El gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Seguridad, y la Agencia de Investigación Criminal, realizó diversos procedimientos que se llevaron adelante en el primer cuatrimestre de este año. Entre enero y abril se realizaron 1.352 allanamientos con 1.347 detenciones en toda la provincia; se secuestraron: 252 armas de fuego, 7.530 municiones, 280 vehículos, 13.080.752 de pesos, 39.865 dólares y 1.336 teléfonos celulares.

En cuanto al material estupefaciente, en el mismo período se secuestraron 8.340 gramos de cocaína, y 18.968 gramos y 44 plantas de marihuana. Asimismo, hay 2.233 investigaciones en trámite de fuero provincial y 772 de fuero federal.

Al respecto, el subsecretario de Investigación Criminal, Darío Monti, explicó que "es importante para la transparencia de una gestión que se muestren las estadísticas, no solo por la valoración que podemos hacer de las medidas adoptadas, sino que también visibilizan el trabajo que en muchas ocasiones pasa desapercibido de quienes componen, en este caso, la Agencia de Investigación Criminal”, indicó el funcionario.

Y agregó: “En lo que va del año, la Agencia detuvo a 1.347 personas, y estamos realizando acciones concretas a los fines de mejorar los resultados de las investigaciones judiciales", agregó Monti.

Además, sostuvo que "en marzo pasado se incorporaron 100 personas a la Agencia de Investigación Criminal, que fueron destinadas a fortalecer las áreas operativas de Rosario, y a la creación de un refuerzo nocturno del Gabinete Criminalístico, teniendo en cuenta que el 76% de los hechos se desarrollan entre las 19 y las 7 horas".

La estructura de la Agencia

La estructura de la AIC cuenta con diferentes direcciones que llevan adelante los operativos de acuerdo a las especificidades del procedimiento, como la Dirección Operativa de Investigaciones, que cuenta con 472 efectivos; la Dirección de Investigación Criminal sobre Narcotráfico, con 220 agentes; la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica, con 127 numerarios; y la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, con 210 empleados.

"Además, al ver un avance significativo en delitos informáticos, se decidió fortalecer el Departamento de Cibercrimen. Incorporamos tres computadoras de alta potencia, dos en la ciudad de Rosario y la tercera en la capital provincial, con un año de licencia del software Maltego, que es utilizado para inteligencia de fuentes abiertas y forense, permitiendo visualizar esa información en un formato gráfico, adecuado para el análisis de enlaces y exploración de datos, un firewall para evitar ataques cibernéticos, un server y switch”, continuó Monti.

“Lo hicimos -explicó-, a través de un convenio de adhesión al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) suscripto entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene por objetivo coordinar, asistir y brindar asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos y delitos con presencia de la tecnología y/o utilización de tecnologías", detalló el funcionario.

Capacitaciones continuas

A través del mismo convenio se aplican diversas capacitaciones periódicas en Cibercrimen y Ciberseguridad con la participación de diferentes provincias; personal del área de Cibercrimen y de Análisis Criminal de la AIC ya participó de capacitaciones en el BOOT CAMP de Formosa, Santiago del Estero, y en el mes de junio participarán de este evento en San Carlos de Bariloche.

En este sentido, Monti indicó que "es esencial el trabajo interinstitucional, la Agencia trabaja diariamente auxiliando al Ministerio Público de la Acusación, son muchos los procedimientos que se llevan adelante, casi en forma exclusiva por parte de la Agencia cuando se trata de Investigaciones Judiciales".

"De enero a esta fecha se secuestraron 252 armas de fuego y 7.530 municiones, puede parecer que estos actores de alguna manera llegan tarde, la investigación en gran medida se desarrolla cuando el bien jurídico ya fue afectado; sin embargo, me gusta pensar en la estadística que no puede medirse, en aquella de hechos que no se sucedieron, pero que no tengo duda, el éxito de las investigaciones previnieron", finalizó el subsecretario de Investigación Criminal.