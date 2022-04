Muchas veces la historia de cualquier homicidio de los que abundan en Rosario queda reducida a las primeras informaciones de un parte policial, a lo que pueda aportar la fiscalía con un primer vistazo en el lugar del hecho, o simplemente a la generalización, tan a mano en los medios y en la propia sociedad. Un video previo al crimen de una joven el sábado pasado se volvió viral y demostró todo lo que se puede esconder detrás de un crimen.

El homicidio ocurrió en Uruguay al 4100, en zona oeste, ni bien arrancaba la mañana del sábado. Según los datos recabados por la Fiscalía, una joven se encontraba en vía pública junto a un grupo de personas cuando "por razones que se investigan es agredida con disparos de arma de fuego". Nada más. Hasta algunos cayeron en el clásico ajustes de cuentas.

El video previo a ese ataque es esclarecedor. Ayelén González increpa a un joven de 14 años porque anda a los tiros al aire por el barrio con actitud amenazante. Le dice que tiene un hijo de 8 años y que le puede dar un balazo, y que la corte. De fondo se escuchan risas burlonas de otras personas. El adolescente identificado como I.Z.A, que aparentemente es pariente del narco Claudio Javier "Morocho" Mansilla, actualmente prófugo después de escaparse de la cárcel de Piñero, se pone cara a cara y mantiene una discusión.

El video termina y pasará a llenar la memoria del celular, a lo sumo compartirse entre amigos por la “verdugueada” que Ayelén le acaba de dar. Sin embargo, la historia da un vuelco que le da otro peso a esos 28 segundos: el joven, unos instantes después, le dispara cuatro veces a Ayelén y la mata en el lugar.

En la cuenta de Facebook de Ayelén su familia narró la situación en primera persona y subió el video mencionado. “Soy Ayelen González, tengo 25 años y un hijo de 8 años.. Hoy sábado 16/04 me arrebataron la vida”.

“En los diarios y noticias dicen que fue por ajustes de cuenta y la realidad es que no fue así. Esta persona que esta acá es mi Asesino (...) Lo único que pasó es que tuvimos una discusión en plena calle porque esta basura se la pasa tirando tiros al aire y amenazando a todos, reclamandole que no le caiga una bala a mi hijo, hasta que este hijo de puta me tiro 4 tiros dejándome sin vida y a mi hijo sin mamá”.