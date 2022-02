Una esquina del barrio Matheu fue escenario de un inusitado robo tamizado con disparos y la intrépida actitud de un testigo que intervino para intentar evitarlo: le tiró su camioneta encima a los asaltantes y eso le valió un disparo que por fortuna no lo alcanzó. La víctima del atraco, un anciano vecino del lugar.

"Nunca viví una cosa parecida a esta. Bajan a sacarte todo y si no, te tiran, porque al muchacho le tiraron. Vi que el auto paró, no recuerdo qué marca, y vi que bajaron y se me vinieron. Supuse que me iban a preguntar algo, pero al acercarse me pusieron el revólver, retrocedí, tropecé y caí. Me sacaron el reloj, la alianza, la billetera me la habían sacado antes. Todo muy rápido", contó el hombre de 84 años, asaltado este martes a las 9.15 en Italia y Juan Canals.

Sucedió que el vecino había salido hasta la esquina de su casa a esperar a un nieto, pero en ese momento dos delincuentes en auto frenaron y lo abordaron a punta de pistola. Le quitaron la billetera, el anillo de bodas y el reloj. Más valor sentimental que material.

Al mismo tiempo, un hombre a bordo de una camioneta circulaba por Italia y al pasar por la esquina advirtió el atraco en desarrollo. Entonces frenó y retrocedió con toda velocidad, con la intención de poner en fuga a los ladrones. Así embistió una parada de colectivos. Los delincuentes repelieron la actitud del testigo a balazo limpio. Un disparo impactó en la carrocería de la camioneta, y los otros dos ya fueron destinados al aire, cuando de inmediato huyeron ya con su robo consumado.

Hubo un alerta oportuno a la policía, que aprehendió a los motochorros cerca de allí, en Ameghino y Moreno, y recuperó las pertenencias birladas al anciano.

"Mi papá se confía porque vive en este barrio desde que era niño, cuando llegó de Italia. Se siente confiado, siempre sale un rato sentado en la vereda, sale a la esquina. El hombre que accionó fue en defensa de mi papá. Me gustaría hablar con esa persona por el gesto que tuvo, porque no se sabe lo que puede pasar, a veces uno no tiene nada de valor para entregar en el momento", dijo Gabriela, la hija del hombre asaltado, agradecida para con el testigo que reaccionó para espantar a los asaltantes.