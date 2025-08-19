El primer informe médico forense sobre las muertes vinculadas al fentanilo contaminado confirmó que, en al menos 11 de los 20 casos estudiados, el cuadro clínico de los pacientes se agravó a partir de la aplicación del fármaco producido por el laboratorio HLB Pharma. Si bien no se estableció un nexo causal directo en todos los fallecimientos, los expertos señalaron que la presencia de bacterias en las ampollas fue un factor determinante en los desenlaces fatales.

El estudio fue realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia sobre historias clínicas de pacientes atendidos en hospitales de Rosario, La Plata, Santa Fe y Entre Ríos. Según los especialistas, la infección por microorganismos como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae constituyó un “factor agravante significativo” en personas con múltiples comorbilidades, acelerando el deterioro de su salud.

En otros cinco casos, los peritos establecieron un “nexo causal fortuito”, ya que los pacientes presentaban infecciones previas por las mismas bacterias, que igualmente contribuyeron al desenlace. En cuatro historias clínicas, en cambio, no se pudo establecer relación con el brote por falta de información o por no coincidir las fechas con la circulación del lote contaminado.

El informe se centra en el Lote 31202, elaborado en diciembre de 2024, en el que se halló contaminación bacteriana. Los resultados ya fueron remitidos al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que lleva adelante la investigación. Ahora, se espera un segundo reporte del Instituto Malbrán, clave para determinar responsabilidades dentro de los laboratorios y de la Anmat, encargada de los controles de calidad.

Entre las instituciones mencionadas figuran el Hospital Clemente Álvarez de Rosario —con seis casos—, el Hospital Italiano y el Sanatorio Parque de la misma ciudad, además de centros de salud de La Plata, Santa Fe y Entre Ríos. Con casi un centenar de muertes bajo análisis judicial, este primer documento refuerza la hipótesis de que la contaminación se originó durante la producción del fármaco.