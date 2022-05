El juez que no quiso avanzar sobre Alvarado, en modo "no sabe, no contesta"

El juez federal Marcelo Bailaque, en un breve reportaje al paso en la cumbre de jueces federales, dijo desconocer la acusación en su contra de los fiscales Edery y Schiappa Pietra que llevarán al Consejo de la Magistratura.