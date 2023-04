Las balas dentro de las escuelas no pasan desapercibidas para nadie, aunque a veces parezca que sí. Los sindicatos docentes, tanto los que representan a los públicos como los privados, piden soluciones de fondo a un problema que ataca, literalmente, todos los días. Desde Amsafé provincial aseguraron a este medio que se trata de un escenario “impensado” y que muchos maestros y maestras prefieren renunciar a sus horas en algunas escuelas antes que poner en riesgo su vida. En ese marco, tanto el sindicato de los docentes públicos como Sadop mantendrán este viernes una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad en la sede de gobierno de Rosario. Irán sus titulares, Rodrigo Alonso y Martín Lucero, respectivamente. El encuentro será tras el ofrecimiento de poner patrulleros frente a algunos establecimientos por parte del gobierno provincial.

“Poner un patrullero no es la solución de fondo. Las escuelas no pueden estar siempre con un policía en la puerta. No es la situación ideal, creemos que la solución no pasa por ahí. Pero no te voy a decir que nosotros rechazamos eso, sí puede ser una respuesta momentánea, coyuntural, transitoria. Lo cierto es que ese patrullero en la puerta de cada escuela no va a resolver la problemática de la violencia narcocriminal en Rosario”, explicó en diálogo con Rosarioplus.com Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé.

Juncos aseguró que dentro del gremio están llevando adelante un debate jamás pensado, que es qué hacer o cómo afrontar potenciales balaceras en las escuelas. “Nosotros no somos especialistas en dar respuesta a situaciones de estas características. Somos docentes, maestros, maestras, profesores, directores. No estamos preparados para esto”, sostuvo Juncos en la previa al encuentro. “Sí entendemos que el Estado está ausente en muchas comunidades. Avanza la pobreza y la única ley que existe en muchas comunidades la ponen estos grupos armados. Todo el movimiento económico de un barrio, de un sector, se da en torno de estas organizaciones. No hay trabajo, pero ellos te ofrecen trabajo. Hay poca plata, pero ellos tienen te ofrecen. Es una situación muy compleja".

En ese sentido, el dirigente gremial aseguró que las y los docentes van todos los días a trabajar “con mucho miedo”. “Hay muchos lugares a los que algunos compañeros ya no quieren ir. Prefieren renunciar a las horas que tienen porque no les significa tanto económicamente y saben que son lugares donde ponen en riesgo su vida”, profundizó.

“Hay responsabilidades políticas de que esto haya llegado al punto que llegó. No es algo que suceda en estos últimos días, en estas últimas semanas o en los últimos meses, sino que es algo que ya viene instalándose en Rosario y en la provincia de Santa Fe hace muchos años. Se lo dejó avanzar, que la situación se complejice cada vez más y hoy llegamos a un punto que, yo quisiera creer que no, parece de no retorno".