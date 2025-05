El fiscal Federico Reynares Solari, que impulsa la acusación contra el juez Marcelo Bailaque por extorsiones y otros cargos, aceptó la prisión domiciliaria que le otorgó la Cámara Federal de Rosario aunque marcó que dicho beneficio “se reparte de manera desigual”, y que mientras tanto el magistrado sigue en funciones decidiendo por la Justicia a pesar de los graves delitos que se le imputan.

“Habíamos pedido prisión preventiva común, sin carácter domiciliario, pero la Cámara no lo dispuso así. Lo importante, de todos modos, es que la Cámara Federal ratificó por unanimidad que hay fundamentos para sostener la imputación, que las acusaciones son sólidas”, valoró el fiscal federal, en equipo con sus pares de la Procunar y la Procelac.

Los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal resolvieron una apelación presentada por la defensa de Bailaque, que pidió que le revocaran la prisión preventiva que había ordenado el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz a fines de abril. Esa medida implicaba su detención, pero no se hizo efectiva porque aún conserva inmunidad por su cargo como titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

A Bailaque se lo está procesando por vínculos indirectos con el narcotraficante Esteban Alvarado, haberlo beneficiado con omisión de medidas solicitadas por las fuerzas de seguridad que lo investigaban; además por beneficiar a un amigo suyo, el financista Fernando Whpei, al consignarle a su cargo $1.000 millones interdictos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín. Y también por participar de una extorsión mafiosa en componenda con Whpei y con el ex director de Afip Rosario, Carlos Vaudagna, contra los agentes bursátiles Jorge Oneto y Claudio Iglesias, para exigirles dinero a cambio de no armarle una causa penal por lavado de dinero.

“Sabemos que la acusación que llevamos adelante pone en tensión al sistema judicial: son jueces decidiendo sobre el destino de un juez”, admitió Reynares Solari por LT8.

“Si antes de emprender este camino nos hubieran dicho que estaríamos en esta situación, lo hubiera firmado”, meditó el fiscal al sopesar el hecho infrecuente de haber logrado la prisión preventiva para un juez federal por hechos de corrupción. “Luego sí, nos metieron un gol sobre la hora, pero creo que seguimos ganando el partido”, terció Reynares Solari en metáfora futbolera.

Mientras tanto, el estado de la causa se torna escandalosa por la demora del Consejo de la Magistratura en proceder a suspender al juez y quitarle los fueros que impiden que vaya preso. “Eso es lo que más tensión pone en el sistema: el doctor Bailaque está todos los días decidiendo como juez en audiencias acusatorias. Hoy yo mismo tengo una, y no se si me tocará el Dr. Bailaque como juez. Quizás nos vamos a mirar, pensará que soy el que lo acusa… somos profesionales y tenemos el entrenamiento para poner distancia, pero no cualquier otro justiciable no, y cómo se sentirá al sentarse frente a un juez al que se le dictó una medida cautelar”, reflexionó.

El fiscal señaló que “estas dispensas del sistema no las tiene la mayoría de las personas atrapadas por el sistema judicial. Entonces nos encontramos con personas que tienen calificación jurídica menor con prisión preventiva, y el doctor Bailaque en su casa, aunque también con cargos jurídicos graves. Porque es una persona con arraigo, consolidada, … la prisión preventiva se reparte de manera desigual en la sociedad”, reprobó Reynares Solari.

En esa línea, y con la autoridad de años de trayectoria en el fuero federal, Reynares Solari observó que el descrédito de la Justicia federal viene de años pero “una gran parte de ella no se enteraba”. “Ahora -dijo- se enteró de golpe de tantas críticas al sistema anterior que habilitaba ciertos procederes, y también al sistema actual”.