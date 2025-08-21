El fiscal Federico Rébola, acompañado por el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, adelantó este jueves los principales puntos de la acusación contra una presunta banda narco que opera en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá. Según indicó, el grupo estaría detrás de un homicidio cometido en 2023, balaceras con heridos y atentados, entre ellos el ataque a tiros contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios en marzo de 2024y un frustrado intento de balear un bar de La Florida.

La investigación apunta a una estructura de entre 11 y 13 integrantes que era dirigida desde el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero por Walter “Viejo” González, condenado por homicidio. El recluso habría impartido las órdenes a través de otros presos y de las visitas que recibía. La Fiscalía adelantó que la imputación será por asociación ilícita, además de otros delitos vinculados a los ataques.

Rébola explicó que el ataque al colectivo tuvo la intención de matar y generar “conmoción pública”, y estuvo motivado por el rechazo de los internos al endurecimiento de las condiciones de detención y visitas en Piñero. La balacera, agregó, fue la precursora de los crímenes de trabajadores que, la semana siguiente, paralizaron Rosario por el temor que generaron.

Para Cococcioni, la audiencia que se llevará a cabo marca “un día muy importante después de más de un año de investigación seria y responsable de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones”. El ministro subrayó que aquel atentado fue “el primer síntoma de que los grupos criminales querían pelear con el Estado”, buscando volver a introducir celulares, visitas y beneficios que el régimen de alto perfil había restringido.

“El mensaje es claro: en Santa Fe no hay impunidad. Quisieron poner en duda las decisiones del gobierno provincial y por eso van a terminar o continuar presos”, concluyó el funcionario.