El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque complicó un poco más su situación ante la Justicia, y el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso entonces prorrogar su prisión domiciliaria por seis meses más. Seguirá detenido hasta el 23 de marzo de 2026, a la espera de juicio.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar) ampliaron la imputación contra Bailaque por los delitos de dádivas y lavado de activos. Lo acusan de cobrar alquileres de una propiedad suya ubicada en la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a través de una mutual relacionada al también imputado empresario rosarino Fernando Whpei. La atribución de los hechos también alcanza a Gabriel Mizzau, quien fuera contador del exfuncionario judicial y, además, contador del narcotraficante Esteban Alvarado, ya preso y condenado a prisión perpetua.

El fiscal de la Procelac, Juan Argibay Molina, expuso la ampliación de la imputación al exjuez, detenido y en prisión domiciliaria desde mayo pasado, y bajo investigación de diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Bailaque haber cometido 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con el "delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en concurso real entre sí, todo ello en calidad de autor penalmente responsable", reza el expediente acusatorio.

En su exposición, Argibay Molina detalló que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.

Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero correspondiente a las dádivas se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Yrigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, propiedad de Bailaque.

La investigación determinó que la mutual Siempre Joven, con domicilio en Mariano Moreno al 5500 de Wilde, provincia de Buenos Aires, está vinculada tanto a Whpei como a distintas personas jurídicas relacionadas con él, tales como: Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, Unión Provincial Asociación Mutual.