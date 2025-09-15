Arrancó este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario un capítulo clave en uno de los mayores escándalos judiciales de Rosario: el ex fiscal regional Patricio Serjal y el funcionario de la Fiscalía Nelson Ugolini se sientan en el banquillo de los acusados por su presunto rol en una trama de protección al juego clandestino.

Ambos exfuncionarios están imputados por haber brindado cobertura a una red ilegal de apuestas, y deberán responder por delitos graves como asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La acusación está a cargo de los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato.

Para Serjal, de 48 años, la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos. Lo acusan de ser organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y falsedad ideológica de documento público, con agravantes por su rol como funcionario y omisión de persecución penal.

En cuanto a Ugolini, la acusación lo señala como miembro de la asociación ilícita y partícipe de cohecho pasivo simple, además de incumplir con sus deberes como funcionario. Para él, los fiscales pidieron 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial.

Mientras Serjal llega al juicio en libertad condicional, Ugolini permanece detenido con prisión preventiva por otra causa paralela relacionada con defraudación.