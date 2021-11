El dueño del local baleado: “Soy amigo de Guille Cantero y él no tiene nada que ver”

Beto Riba es dueño de Jorgito Juniors, el local de 27 de Febrero y Laprida, que fue baleado este domingo por la noche casi en simultáneo con la parrilla El Establo de calle Pellegrini. Riba habló con los medios este martes y dijo ser amigo de Ariel Máximo "Guille" Cantero, el líder narco de quien se sospecha que podría tener algo que ver con los ataques a locales gastronómico.

Sin embargo, lo despegó de toda culpabilidad en Radio2: " Soy amigo de Ariel Máximo Cantero, le pregunté y no tienen nada que ver. Todo el mundo sabe que yo tengo muy buena relación de amistad con él y con su familia , por eso sé que por ese lado no ".

"No tienen que mezclar todo con todo, que uno es parte de la banda y no se qué. Yo me puedo sentar a comer asado con quien quiera, la justicia es la que debe resolver todo", dijo al móvil de Sí 98.9. Luego agregó: "Lo indignante es que nadie se acercó a preguntar. Y después la jefa de policía imputó a todos con el narcotráfico, no mezclen todo con todo. Nosotros nada que ver con eso".

Riba es, además de gastronómico, cantante de cumbia y secretario del sindicato de Vendedores ambulantes. Según sostiene, los ataques se deben a “una conspiración política” que debería motivación por el impulso de la autonomía municipal de Rosario. "Es para asustar y que se haga público. Si quieren matar, matan".