Voceros de la Unidad Regional II de Policía erraron este martes al informar en falso sobre la muerte de un chico de 18 años, que había recibido un disparo en barrio Bolatti. Se trata de Kevin Meza, un joven que había sufrido en la madrugada un ataque en Vázquez al 6200 (Campbell al 4100). De ahí fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y según los primeros datos había muerto a las 5 de la mañana e inclusive la Fiscalía lo dio por fallecido durante varias horas. Pero a media mañana, se avisó oficialmente que está con vida y que el dato había sido un error: quien sí había fallecido en el HECA era Álvaro Román Agati, un pibe de la misma edad que Meza, pero baleado en otro lugar de Rosario.

Julia, la mamá de Kevin, le contó la historia a RosarioPlus.com: "A mi hijo lo hirieron. Vinimos juntos en la ambulancia y apenas entra lo asisten. Los médicos me avisan enseguida que va a entrar a quirófano, porque la bala le había afectado el riñón. Esperé dos horas y como a las 7 de la mañana salen de cirugía y me dicen que cuando salga de la anestesia lo pasan a sala. En ese momento, me empiezan a llegar capturas de pantalla diciéndome que Kevin había muerto. Estaban todas las noticias dándolo por fallecido y me empezaban a llegar notificaciones de Facebook dándome el pésame".

En el parte de prensa policial con el que los portales de noticias y canales trabajaban, los datos entre Meza y Agati estaban cruzados. Así lo vivía la familia de Kevin muy temprano, producto de esa confusión original: "Los medios estaban dando una noticia equivocada. Decían que mi hijo había muerto, pero ponían otra dirección y hablaban como de 14 disparos. Yo me desesperé, quería verlo porque ya no creía en lo que me habían dicho los doctores un rato antes. Empecé a llorar y cuando lo vamos a buscar, encima no estaba más en quirófano. Resultó que mientras yo bajé a preguntar a los de Seguridad qué estaba pasando, a mi hijo lo habían pasado a Sala General. Y durante unos minutos no sabía si creer en lo que decían los medios o lo que me informaban acá en el Hospital. Además no era una sola información, todos los canales y los portales tenían lo mismo".

Según amplió su mamá, Meza volvía con un amigo de cirujear y pararon a pedir un cigarrillo. Hasta que una discusión habría generado el incidente que terminó con los disparos. "Yo creo que mi hijo se asustó y salió corriendo. Había tres chicos más. Cuando mi hija abra los ojos, me contará bien lo que pasó". Kevin está recuperándose favorablemente, en Sala General del HECA. El episodio fue denunciado a la comisaría de la zona.

La explicación del error

Según el primer parte policial que habló del caso de Meza, el gabinete criminalístico había relevado la escena y recogido vainas de 9 mm enviadas a peritar. Y hasta daba cuenta de un pedido para "trasladar el cuerpo al IML para realización de autopsia". Pero este mediodía, la doctora Andrea Becherucchi, sudirectora del HECA, le explicó a RosarioPlus que había sido operado del abdomen y permanece en Sala General.

En otra punta de la ciudad que el incidente que padeció Meza -con actuación también de la fiscal Gisela Paolicelli- le habían disparado en la madrugada Álvaro Agati, otro pibe de 18 años. Según consignó el parte del MPA, el caso se dio cuando "una motocicleta cuyas características se preservan, se habría desplazado por la zona con personas, hasta el momento no identificadas, las cuáles se encontraban cuando efectúan disparos de arma de fuego impactando en zona de abdomen, tórax y miembros inferiores de la víctima".

Según informaron autoridades del HECA, Agati recibió 18 disparos. Fue derivado al Clemente Álvarez y murió en el quirófano, mientras intentaban salvar su vida. Sus familiares, hasta el mediodía del martes, no se habían presentado en el nosocomio.