El cuerpo encontrado flotando en el río Paraná este martes por la mañana, en la costanera central a la altura de calle Balcarce, presentaba un traumatismo de cráneo grave, según confirmó el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal.

La investigación pasa al Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, con el fiscal Patricio Saldutti, quien aguarda los resultados de exámenes complementarios para precisar la causa de fallecimiento, así como el modo en que pudo haberse producido dicho traumatismo.

El hombre, aún sin identificar, tendría entre 35 y 40 años. Se solicitaron pericias para determinar la data del fallecimiento.

En el lugar del hallazgo, la fiscal Piazza Iglesias, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, dispuso las primeras medidas: relevamiento de rastros, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad cercanas.