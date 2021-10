Ariel "Viejo" Cantero, considerado como uno de los artífices y fundadores de Los Monos, fue detenido en la tarde de este domingo en la zona de Avellaneda al 4000 tras ser identificado por personal policía.

El procedimiento se llevó a cabo porque Cantero tiene un pedido de captura activo, pero Rosarioplus.com pudo averiguar de fuentes judiciales que el demorado no estaría siendo buscado como causa de alguna investigación en curso. Si bien tenía una orden de arresto de 2007 esta ya estaba caducada y no debía figurar en el sistema.

La detención la llevó adelante el personal del Comando Radioeléctrico de Rosario tras un procedimiento de rutina donde fue identificado. Al momento de la detención, Cantero se movilizaba en un automóvil color gris marca Volkswagen, y fue trasladado a la Comisaría 21 donde seguramente será liberado en las próximas horas por causa de este error administrativo del sistema.

En 2020, durante el mes de septiembre, Cantero quedó bajo libertad condicional tras cumplir parta de su condena por ser partícipe de una asociación ilícita con la narcobanda. Más allá que la medida había sido denegada anteriormente en el mes de junio, el fallo fue revocado por el camarista Carlos Carbone quien ordenó su inmediata liberación.

La semana pasada una foto que comenzó a circular en las redes sociales donde se muestra al cantante de cumbia 420 L-Gante abrazado y exhibiendo el pulgar hacia arriba junto a Ariel "Viejo" Cantero, padre del líder de la banda de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero, y considerado como el fundador de ese grupo delictivo.

En la imagen que trascendió no se aprecia con claridad el lugar donde habría sido la foto, aunque el cantante aparece luciendo la remera de un reconocido carrito ubicado en la zona del parque Yrigoyen, en 27 de Febrero y Laprida. También otra versión da cuenta de que podría ser en una localidad vecina.

El 2 de octubre se llevó a cabo un amplio operativo antinarco vinculado a la banda de Los Monos consistente en 84 allanamientos en el marco de una investigación conjunta que llevan adelante la justicia federal y provincial de Rosario. en uno de ellas se secuestraron entradas de reventa para el recital del trapero L-Gante en Rosario.