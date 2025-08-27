Un juicio abreviado culminó con la condena a 14 años de prisión para un joven de 23 años de edad. Y así trajo al presente los días más agitados y violentos que protagonizó el condenado, Alexis Rial, cuando todavía sembraba a sangre y fuego la autoridad oculta del grupo delictivo que atendía negocios criminales en la zona sur, a las órdenes del narcotraficante Julio Rodríguez Granthon, ya de renombre en la crónica penal de Rosario.

Ahora Rial recibió esa nueva pena por los delitos de homicidio agravado, asociación ilícita, extorsión, tenencia de armas y encubrimiento. Muchos cargos en sus pocos años. El juez Mariano Aliau firmó la sentencia, a instancias del fiscal Pablo Socca. El vértice de toda la acusación se centró en los sucesivos hechos violentos, de balaceras, asesinatos y amenazas que prodigaron durante 2022. En lo puntual, un tiroteo el 29 de mayo de ese año, frente a un minimarket de Balcarce y Lamadrid. El fiscal repitió que Rial y dos cómplices no identificados llegaron en moto por calle Lamadrid, y en la bocacalle con Balcarce frenaron y apretaron al menos 15 veces el gatillo de una pistola 9 mm. El blanco eran dos muchachos que tomaban algo en la vereda del comercio. Las balas causaron heridas en las piernas de las víctimas. El ataque había sido encargado desde prisión por Brian Villalba. Un vocero del MPA señaló que el resto de la banda de Rodríguez Granthon (hoy, preso y condenado) también está bajo condena y en prisión, a saber: Marcos de la Fuente, Noel Ramos, Jorge Pérez, Silvina Gauna, el mencionado Villalba, Pablo Pascua, Alexis Coronel y Luis Lallana junto a otras personas ya imputadas.

La actividad central de esta gavilla era el narcomenudeo, y para ello aplicaban una metodología de suma violencia en las calles de barrios de zona oeste y norte de Rosario. “Todo ello con la finalidad no sólo de apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino de doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas al pago, con la intención de sembrar temor no solo en estas últimas sino en todos los miembros de la sociedad”, explicó el portavoz fiscal.

Hay algunos hechos extorsivos referidos también en Funes y Arroyo Seco por esos mismos meses de 2022. Fue en diciembre de ese año que la banda quedó desarticulada con la detención de varios de sus miembros.

Rial quedó imputado como el responsable de asegurar las órdenes que le impartían Rodríguez Granthon y Villalba. Para ello, se ocupaba de reclutar gatilleros, y organizar cada golpe. Y resolvía la disponibilidad de las armas y vehículos a usar en esos despliegues de violencia.

El fiscal Socca le endilgó protagonismo en una balacera extorsiva contra una familia de Dr. Riva al 2500, el 13 de enero de aquel año. Fueron 13 balazos que por milagro no causó víctimas. Al mes siguiente, otro ataque similar, 5 balazos, contra el mismo domicilio; y otro más el 1° de abril, siempre con la misma familia como blanco de los ataques.

Luego se comprobó que las tres balaceras habían sido ordenadas por Rodríguez Granthon desde su celda en la cárcel federal de Ezeiza, con el propósito de cobrarse una deuda de 150.000 dólares que un miembro de la familia atacada tenía con él.