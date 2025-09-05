Los peritos forenses lograron identificar al cuerpo que apareció flotando en el rio Paraná, a la altura de la costa central el pasado martes. Se trataba de Juan Manuel Gómez, de 42 años, con domicilio en Villa Gobernador Gálvez, aunque hacía un tiempo habitaba de manera informal la barranca del río, entre el Barquito de Papel y los Silos Davis.

En resumen, vivía en situación de calle, de modo muy precario. Cuando los agentes de Prefectura Naval rescataron del agua su cadáver, ya a la altura del Monumento a la Bandera y la Estación Fluvial, fue evidente que había sufrido un fuerte golpe en el parietal izquierdo del cráneo.

Por lo tanto, se considera que el final de Gómez fue violento, y que el golpe lo recibió antes de terminar en el agua.

La investigación sigue abierta, a cargo del fiscal Patricio Saldutti.