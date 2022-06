La hipótesis principal de la investigación sobre el asesinato de la beba en Villa Gobernador Gálvez apunta a una represalia contra la familia de la víctima. Sin embargo, este martes habló el abuelo de la pequeña, camino al hospital Anselmo Gamen, donde además están internados su esposa y uno de sus hijos, ambos baleados en el atentado del lunes al anochecer. Y el hombre aseguró desconocer el origen del ataque.

"Estábamos sentados acá tomando mate con mi señora. Mi hija vino y dejó a la nena, nuestra nieta. 'Voy a hacer un mandadito y vengo', nos dijo y la dejó porque hacía frío. Estábamos sentados afuera, mi nene, el que está internado, estaba sentado, jugaba con un perrito. Por ahí me dice 'Mirá papi, un auto casi cae en la zanja, allá'. Yo le dije que viniera, no diera bola. Y esos cuando llegaron más cerca bajaron la ventanilla y ahí se escucharon tiros y tiros. Agarré a mi señora, a mi hijo lo acorralaron ahí, gritaba que no, que no", relató Juan Sánchez, el abuelo de la beba asesinada.

El hombre, en rueda de periodistas, siguió con la descripción del momento fatal. "Cuando corremos para adentro, mi señora cayó en el portón con la bebé. Las arrastro para atrás y los otros seguían tirando. Yo no se cómo no tengo un tiro también", narró.

Fue entonces que Sánchez reparó en el saldo del ataque. "Cuando se fueron salí corriendo y lo vi tirado a mi hijo, lo levanté desesperado y lo llevé para adentro. Y ahí reaccionó y me dijo 'Tengo un tiro papi'. Vi a mi señora tirada contra el árbol, le dije 'Levantate má'. Me dijo que 'no, tengo un tiro". Y ahí vi a mi nieta en el piso, la levanto y en la cabecita tenía sangre. Los vecinos la llevaron a ella, y a mi señora y a mi hijo".

Sánchez aseguró que por la oscuridad imperante en esa zona, en el borde noroeste de VGG, no identificó a los atacantes. Eran las cerca de las 19.

"No sabemos qué pasó ni porqué. No molestamos a nadie, ya me sacaron a un hijo que me lo mataron cuando fue a un cumpleaños. No hay culpables, todos sueltos, y ahora me llevaron a mi nieta, y balearon a mi mujer y a mi hijo", concluyó.