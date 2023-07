El abogado que representa a la familia de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado a golpes el jueves de la semana pasada presuntamente por un amigo y compañero de la escuela de la misma edad en la localidad cordobesa de Laboulaye, aseguró hoy que el acusado "tuvo discernimiento para armar un plan y matar" y afirmó que está confirmado que existieron actos de "desprecio" hacia la víctima por parte de alguno de sus compañeros de clase.

Según Raúl Frencia, quien representa legalmente a Martín Sperani y Marcela Flores, el sospechoso “analizó el hecho y tuvo el discernimiento necesario para armar un plan y matarlo, creo que un chico de esa edad, sin yo ser sociólogo, ni psicólogo ni antropólogo, podría decir que tuvo la capacidad de armar un plan para matarlo”, por lo que reclamó que se analice la posibilidad de "bajar la edad de inimputabilidad".

"Lo que sucedió es muy difícil para todos, porque golpeó a la comunidad en general, fue un golpe muy duro”, dijo el letrado, quien agregó respecto al hecho: "Es una cuestión compleja, es difícil entender que dos personas, dos adolescentes que eran tan amigos, uno de ellos haya premeditado este horror, porque si nos ponemos a pensar, un chico de 14 años tener la capacidad de llevarlo a la muerte a un amigo y de esta manera, es inentendible”.

“Eso es lo que a uno lo sorprende. Entonces la hipótesis de uno solo a veces a uno lo hace dudar, no significa que haya otras personas, simplemente a uno lo hace dudar. Yo no puedo tener acceso a la causa, así que yo no sé si el Juzgado de Menores está investigando que puede haber otra persona siendo autor o partícipe de este aberrante hecho”, aclaró sobre los rumores que hablan de la posible participación de un tercero.

Aunque, el abogado fue contundente en su hipótesis: “Lo que sí tenemos en claro es que este chico lo indujo a Joaquín a ir a un lugar donde encontró la muerte. No puede ser un impulso, porque hay un plan sistemático para llegar a ese lugar, porque salen del colegio, que ni habían entrado a clase, se van juntos, dan la vuelta a la manzana, y entran a esa casa abandonada”, donde finalmente fue hallado el cadáver de Joaquín el domingo último.

El abogado pidió prudencia respecto al resultado final de la autopsia, al asegurar que por el momento se dio a conocer un informe preliminar que habla de más de 10 golpes en la cabeza con diferentes elementos, pero que eso no deja de ser una versión.

Por otra parte, la madre de Joaquín aseguró hoy durante una entrevista con Canal 9 que el fiscal de la causa, Walter Guzmán, a quien criticó por “inoperante”, le sugirió que el chico acusado de cometer el homicidio estaba enamorado de su hijo, aunque, aclaró que esa cuestión debería ser determinada por un psicólogo.

De acuerdo con lo que consta en la causa, Joaquín desapareció el pasado jueves cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas", dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases.