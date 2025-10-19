La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) alertó que el 40% de la población penal, es decir 4.761 personas, se encuentran bajo prisión preventiva, lo que revela la persistencia de un uso abusivo del encarcelamiento como medida cautelar.

El dato cobra mayor relevancia si se considera que la población total detenida en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) llegó a 12.062 personas en septiembre de 2025, superando en un 4,6% la capacidad oficial del sistema.

En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, la nueva Unidad 36 de Coronda absorbió prácticamente la totalidad del crecimiento poblacional del SPF en 2025. Esta unidad, inaugurada en diciembre de 2024, registró un aumento de 337 personas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Una cuestión de género

El impacto carcelario recae con especial fuerza sobre las mujeres y personas travesti-trans. Según el informe, durante 2025 la cantidad de mujeres encarceladas aumentó un 8%, lo que equivale a 67 mujeres más en el sistema federal.

En total, hay 919 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas, y el 67,5% de ellas están concentradas en las dos cárceles federales de Ezeiza (CPF IV y CPF VII).

Pero el dato más alarmante involucra a niñas y niños creciendo dentro de las cárceles. La Procuvin documentó que la cantidad de mujeres detenidas que viven con sus hijos se triplicó durante 2025: sl finalizar septiembre, había 15 mujeres encarceladas junto a 15 niños en unidades federales. De ellos, 14 madres y sus hijos se encuentran en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza.

Además, se registraron 10 mujeres embarazadas, 9 de ellas también en Ezeiza, lo que evidencia que el Estado sostiene embarazos y primeras infancias en contextos de encierro, pese a las recomendaciones internacionales que instan a priorizar medidas alternativas para estos casos.

Mientras la población joven (18 a 21 años) detenida se redujo un 12% durante el año, otros segmentos vulnerables crecieron: las personas extranjeras representan el 16,1% de los detenidos y aumentaron un 2,7% en el mismo periodo.