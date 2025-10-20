Un joven fue asesinado este lunes por la tarde en el Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí, en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió cerca de las 16, en un patio abierto entre los monoblocks ubicados sobre calle Juan XXIII (ex Biedma) al 5700, donde la víctima fue ejecutada a tiros y su cuerpo quedó tendido en el lugar, cubierto con una sábana blanca.

De acuerdo a las primeras informaciones, los autores del ataque fueron dos hombres que se desplazaban a pie y que, tras efectuar los disparos, escaparon rápidamente del lugar. Vecinos alertaron a la Policía al escuchar varias detonaciones, y poco después se desplegó un operativo en el complejo habitacional.

Minutos más tarde, personal policial aprehendió a tres sospechosos en un departamento cercano a la escena del crimen. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron estupefacientes y otros elementos que podrían estar vinculados a la investigación.

El homicidio ocurrió en plena tarde y conmocionó a los vecinos del barrio, que describieron la situación como “un tiroteo repentino”. Algunos testigos aseguraron haber visto a los atacantes huir hacia los pasillos internos del Fonavi antes de la llegada de los patrulleros.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima aún no fue identificada oficialmente y que se trabaja en la recolección de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir la secuencia del hecho. En el lugar intervino personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizó las pericias correspondientes.

La fiscalía de Homicidios Dolosos tomó intervención en el caso y ordenó diversas medidas para determinar los motivos del ataque y la posible relación de los detenidos con la ejecución.