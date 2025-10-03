Duras condenas a una banda de secuestradores que operó en Rosario

El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario dictó una dura condena contra seis integrantes de una organización delictiva que se dedicaba a secuestros extorsivos, muchos de ellos con violencia y participación múltiple. Uno de los casos más graves involucró a un menor de edad entre las víctimas.

La banda operaba principalmente en Buenos Aires, pero también realizó operaciones delictivas en Rosario. Fue desbaratada tras una investigación federal y varios de sus miembros ya estaban detenidos desde hace tiempo en distintas cárceles del país. El juicio reveló detalles escalofriantes sobre la planificación, el cobro de rescates y la participación coordinada de todos los acusados.

Entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la banda planificó y ejecutó secuestros extorsivos, amenazas y extorsiones en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás, con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”: selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio, vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.

“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, había sostenido en el alegato el fiscal Federico Reynares Solari.

El tribunal integrado por los camaristas Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Ferrero condenó como principal responsable a Claudio Daniel Coto, comerciante del rubro automotor de alta gama, a 19 años y 6 meses de prisión, al considerarlo el jefe ideológico de la banda. Se le atribuyeron múltiples delitos: secuestro, extorsión, robo en banda, amenazas, y hasta la tenencia de documentos ajenos.

A Néstor Adrián Santabaya, mecánico y empresario de remolques, lo consideraron el jefe operativo y le impusieron 17 años y 6 meses de prisión. Su hijo, Nicolás Adrián Santabaya, fue condenado a 5 años, por integrar la asociación ilícita y por tenencia ilegal de un arma de guerra.

Otros tres integrantes también recibieron penas severas. Se trata de Emiliano Acuña, animador de eventos infantiles, quien fue condenado a 14 años de prisión. También Sebastián Pugliese, cerrajero, condenado también a 14 años, y fue declarado reincidente; y Silvia López, pareja de Pugliese, condenada a 5 años de encierro por integrar la banda y colaborar en los secuestros y extorsiones.

Durante el juicio se ventiló que en al menos dos de los hechos participaron más de tres personas, con planificación previa, y en algunos casos los secuestros terminaron con el cobro de rescates. Una de las víctimas fue una persona menor de edad, lo que agravó aún más las penas impuestas.

Además, el tribunal dejó pendiente una decisión clave: qué hacer con los bienes secuestrados a los acusados, como vehículos de alta gama. Se convocará a una audiencia específica para definir si se decomisan y cómo será su destino final.

La sentencia marca un fuerte mensaje contra las organizaciones criminales que operan de forma coordinada y violenta. La investigación contó con el respaldo del Ministerio Público Fiscal y del Cenavid (Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos), que acompañó a las víctimas durante el proceso judicial.

Casos en Rosario

La banda golpeó dos veces en la ciudad de Rosario. El segundo y tercero de los secuestros, uno en tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y el hijo adolescente de un muy conocido empresario rosarino del rubro financiero e inmobiliario.

El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera de la torre Acqualina, en Alem y San Luis, donde residen para subirse a su auto. En ese marco, los imputados intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se vio frustrada porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron.

El 10 de octubre siguiente a las 6.44, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.

Según la investigación, los captores trasladaron a las víctimas al Barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio en una habitación. El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y que, a cambio de su liberación, exigían 3 millones de dólares.

Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante un bolso con celulares. Sin que se pagara rescate, la mujer y su hijo fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido de San Nicolás.

Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, y que apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús.