La tarde de este jueves estuvo marcada por dos siniestros viales consecutivos en la avenida de Circunvalación, en el tramo comprendido entre Uriburu y Ayolas, que dejaron como saldo tres personas heridas y serias demoras en el tránsito del sur rosarino.

El primer accidente se registró cerca de las 16 en la intersección con Uriburu, donde colisionaron dos motocicletas. Como consecuencia, dos personas sufrieron heridas y debieron ser trasladadas por el Sies para recibir atención médica, aunque al momento de la asistencia se encontraban conscientes.

Poco después, alrededor de las 17.30, otro episodio ocurrió en Circunvalación a la altura de Dean Funes y Ayolas, cuando una motocicleta impactó contra la parte trasera de un patrullero. El conductor resultó con una posible fractura y fue considerado en estado grave, aunque sin riesgo vital. Inicialmente se evaluó un traslado aéreo, pero la medida fue descartada tras una nueva evaluación médica, y finalmente se aguardó el arribo de una ambulancia.

Ambos siniestros generaron cortes parciales y desvíos de circulación, lo que complicó aún más el tránsito en una franja de alto flujo vehicular. Según informó el periodista de Radio 2, Ever Arnoldo, se dispusieron desvíos hacia calle Ayolas en sentido norte para aliviar la congestión.