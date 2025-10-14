Dos mujeres fueron condenadas a 15 y 9 años de prisión por ser partícipes de dos homicidios e integrar la banda de Pablo Nicolás Camino, un exladero del narco Ariel “Guille” Cantero.

En una audiencia, realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez de primera instancia Facundo Becerra resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, aceptado por la defensa, donde se estableció una pena de 15 años para Tais Natividad Frettes y de 9 para Antonela Victoria Fernández.

Según la Fiscalía, ambas condenadas tuvieron participaciones secundarias en los crímenes de Wilson Daniel Perdomo Silveira, ex pareja de la dueña de la casa de comidas rápidas Milton, y del joven Benjamín Victorio “Cámara” Echavarría, asesinados a comienzos de marzo de 2023. Las mujeres admitieron haber formado parte del robo de una Renault Sandero que fue utilizada para cometer los crímenes mencionados.

Además, se le atribuye a Frettes, junto a otras personas, integrar una asociación ilícita cuyo jefe es Pablo Nicolás Camino; siendo que el rol de la condenada era el de proveer insumos a la asociación a través de maniobras delictivas consistentes en la sustracción de vehículos. Asimismo, cumplía, junto a otras mujeres miembros de la asociación, el rol de ejecutar las medidas encomendadas por el líder. El objeto de la banda fue organizar recursos humanos y materiales con el fin de ampliar su dominio y poder territorial y la disposición de negocios ilícitos en los barrios Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano.