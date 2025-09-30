En menos de un día, la autopista Rosario-Córdoba fue escenario de dos accidentes fatales que dejaron como saldo la muerte de una mujer y de un camionero. Los hechos ocurrieron en jurisdicciones de las localidades de Leones y James Craik, en la provincia de Córdoba, y también dejaron heridos de gravedad.

El siniestro más reciente se produjo este martes a la altura del kilómetro 611, entre James Craik y Oliva. Allí, un camionero de 45 años, oriundo de Buenos Aires, detuvo la marcha de su Scania en la banquina y al descender de la cabina fue embestido por otro camión que circulaba en el mismo sentido. El impacto le provocó la muerte en el acto, según confirmaron fuentes de la Policía Caminera.

El otro choque ocurrió el lunes a la tarde, en el kilómetro 462 de la autopista, a la altura de Leones. Una camioneta Ford Ecosport se incrustó contra un camión con acoplado y la acompañante, una mujer de 71 años oriunda de Villa Constitución, falleció en el acto.

En el mismo vehículo viajaban un hombre de 68 años y otra mujer de 71, también de Villa Constitución, quienes resultaron heridos de consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital de Marcos Juárez. El conductor del camión, un hombre de 53 años, no sufrió lesiones.

Personal policial, bomberos y servicios de emergencias trabajaron en ambos siniestros. La Fiscalía investiga las causas de los hechos para determinar las circunstancias que derivaron en los choques, en una de las rutas más transitadas de la región.