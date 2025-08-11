Conmoción en Empalme Graneros tras el homicidio de María Florencia González, la mujer de 37 años asesinada el sábado por la noche en inmediaciones de Cavour y Ottone. Este domingo, la vecinal publicó un mensaje en redes sociales que refleja el dolor de todo un barrio.

“El dolor nos atraviesa de manera desgarradora. Acompañamos a toda su familia en tan inmenso dolor. Abrazamos a sus hijos, a sus padres, amigos y vecinos. No hay consuelo. Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y profunda tristeza”, expresaron.

González, conocida peluquera del barrio, era madre de dos hijos menores de edad. Uno de ellos, de 16 años, fue el adolescente que resultó herido en el mismo ataque y permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del sábado. Según los primeros indicios, un grupo de personas no identificadas interceptó a la mujer y al joven en la vía pública, y sin mediar palabra uno de los atacantes efectuó múltiples disparos. María Florencia murió en el lugar y el menor fue trasladado de urgencia para su atención.

En la escena del crimen se secuestraron cinco vainas servidas calibre .40, que fueron enviadas a peritar. El fiscal Patricio Saldutti ordenó relevamiento de cámaras públicas y privadas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos.