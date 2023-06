El secretario general de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, se expresó acerca de la jornada de lucha gremial contra la inseguridad luego de la saga de balaceras contra escuelas que este martes tuvo a un nene herido en Empalme Graneros. “Llegamos a un punto que salir o ir a la escuela es de extremo riesgo y nadie puede garantizar que no pase en los próximos días”, dijo.

“Mucha preocupación y enojo. Esto parece no tener límite y que cada semana es peor que la anterior. La balacera de ayer a la salida de la escuela con un chiquito herido es un salto. Las autoridades no pueden controlar nada, ni ministerio de Educación, ni Seguridad, ni gobierno, ni una mínima respuesta a la altura de la situación”, agregó.

La medida gremial deriva en una jornada sin clases de 10 a 15, aunque la jornada entera se termina perdiendo. “Un poco a los apurones anoche resolvimos esto, pero que sea una señal clara que así no se puede seguir. Nos da bronca que haya tantas autoridades pensando en las elecciones y poco en lo que pasa todos los días. Hay unos niveles de connivencia e incapacidad del Estado”.

Además, pidió para que Amsafe provincial también se sume a una medida de fuerza. “Esto no es un problema rosarino y pedimos a Amsafe provincial que haga una medida provincial. A ver si el gobierno se despierta. No podemos que esto sea más grave y ya lamentar no un chico herido sino alguien muerto”.