Un panadero y otro hombre fueron asesinados a balazos este martes por la mañana en dos hechos simultáneos registrados en inmediaciones de una distribuidora ubicada en la zona sudoeste, cuyo dueño es un hombre identificado como César "El Manco" García, quien estuvo vinculado a causas ligadas al narcomenudeo.



La principal hipótesis de la investigación que encabeza la fiscal de la Unidad de Homicidios de Rosario, Gisela Paolicelli, es que se produjo un enfrentamiento entre el asesino del panadero y vecinos que escucharon los balazos y salieron en defensa de la víctima.



A su vez, la justicia investiga si las personas que dispararon contra el segundo fallecido, son miembros de la distribuidora de "García".



En la misma línea, la fiscal apuntó que si bien solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad que posee el comercio, no tienen la función de grabar, sino que solo se utilizan para vigilar las puertas del recinto.

“Aparentemente hay un testigo que podría llegar a describir cómo eran los autores del hecho, pero todavía no podemos establecer si hay una relación entre esas personas o no. No se les secuestró armas de fuego. Además estaban tapados con cascos, barbijos, tenían guantes. Por el momento están demorados y habrá que ver si tienen relación o no”, sostuvo la fiscal.

Además, Paolicelli confirmó durante una rueda de prensa, que actualmente hay dos detenidos sospechados de participar del tiroteo.

Por otra parte, el hecho ocurrió en una esquina que ya tiene antecedentes de crímenes vinculados al narcomenudeo. En febrero del 2020, las instalaciones que pertenecen a "El Manco" García fueron allanadas ante las reiteradas balaceras en la zona.



Los pesquisas sospechan que esas balaceras estuvieron relacionadas a disputas de territorio entre García y su cuñado Jorge Laferrara, quien estaría identificado con otro sindicado cabecilla del crimen organizado en Rosario, Esteban Alvarado.



Este hecho de febrero del 2020 tuvo su represalia a los pocos días, cuando dos motociclistas abrieron fuego contra los vecinos que se encontraban en la vereda de Pasaje 2028.



En aquella oportunidad, los atacantes efectuaron 20 disparos, hiriendo con armas de fuego a vecinos que paseaban por el lugar.