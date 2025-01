Diego García, el hombre de 45 años que sobrevivió de milagro al siniestro vial en Wheelright y Presidente Roca, habló por primera vez sobre la muerte de su hija y esposa.

“Mi vida entera cambió en milésimas de segundos”, dice una y otra vez el esposo de Tania Gandolfi (41) y padre de Agustina (16), las dos cordobesas que murieron atropelladas por Agustín López Gagliasso.

El hombre de 45 años sobrevivió de milagro y, en un rápido movimiento, también le salvó la vida a su hija de 6 años, quien quedó internada con lesiones y este viernes llegará a Córdoba para continuar con la recuperación.

En diálogo con el programa Arriba Córdoba, de Canal 12, García dijo que “es inexplicable lo que pasó” y precisó que su meta a corto plazo es enfocarse en su hija menor. “Mi prioridad ahora es Vicky (la nena de 6 años) y que ella se recupere de la mejor manera, después veremos cómo sigue todo”, afirmó el papá de la familia.

Respecto de López Gagliasso, García afirmó: “Un chico de 20 años que es un asesino al volante, no hay otra explicación. Hay que cambiar las penas de tránsito, que son leves en comparación del daño que causan. Mi nuevo objetivo es tratar de que lo que pasó nunca más se repita”.

“Fue una locura lo que hizo, esa es una zona donde la gente sale a caminar, a pasear, a trotar... Fue una milésima de segundo que no te da tiempo de reacción a nada. Es un milagro que nosotros dos estemos vivos. A mí esto me cambió la vida, no puedo saber qué va a pasar ni qué voy a hacer”, concluyó Diego.