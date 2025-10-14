Este martes se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario la audiencia preliminar en la causa por el homicidio de Ivana Garcilazo, la joven de 33 años que murió tras recibir un piedrazo mientras regresaba en moto del clásico entre Rosario Central y Newell’s, el 30 de abril de 2023.

Durante la audiencia, el juez aceptó la acusación completa presentada por el fiscal Lisandro Artacho, que sostiene que los tres imputados —Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José “Tuerca” Massón— actuaron de forma conjunta y coordinada, arrojando piedras que aumentaron el riesgo sobre la víctima. Una de esas piedras impactó en la cabeza de Ivana y le provocó la muerte.

Los tres hombres están imputados por homicidio agravado cometido en el contexto de un espectáculo deportivo, una figura que contempla penas de hasta 34 años de prisión. La fiscalía solicitará una condena de entre 30 y 33 años de prisión, mientras que la querella pedirá el máximo.

El juez también rechazó el planteo de la defensa de Reifenstuel, que había pedido un peritaje oftalmológico argumentando un problema visual que supuestamente le impedía apuntar. “El juez no lo ha tenido en consideración y admitió los hechos tal como los presentó la fiscalía”, explicó el fiscal Lisandro Artacho, quien encabeza la acusación junto a las doctoras Carla Ranciari y Laura Ricardo.

Por otra parte, el magistrado resolvió prorrogar por un año más la prisión preventiva de los tres imputados, que seguirán detenidos hasta la realización del juicio, previsto para abril del año próximo. La defensa había solicitado la libertad o un plazo menor de detención, lo cual fue desestimado.

Desde el Centro de Justicia Penal, Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, expresó: “Llegamos con mucha tranquilidad, confiando siempre en la Justicia. Están detenidos los responsables del hecho, pero como siempre digo, hay más personas involucradas que ayudaron a escapar a Reifenstuel. De eso se encargará la Justicia divina”.

La mujer también señaló que la familia espera una pena ejemplar: “Me encantaría que sea perpetua y que se pudran en la cárcel, pero entiendo que para Fiscalía la pena en expectativa es de 30 a 33 años. Lo que diga la Justicia va a estar bien”.

Reifenstuel, el último de los acusados en ser detenido, permaneció prófugo durante un año y nueve meses, hasta que fue capturado en Bolivia a partir de una denuncia anónima y un operativo internacional coordinado por Interpol.

Con las imputaciones confirmadas y las prisiones prorrogadas, el caso avanza hacia el juicio oral, en el que se buscará esclarecer las responsabilidades penales por un crimen que conmovió al fútbol rosarino y al país.

Luego, el fiscal Lisandro Artacho dijo lo siguiente: "Estamos conformes con el resultado de la audiencia preliminar que se ha desarrollado hace instantes.

El magistrado el doctor Sosa ha resuelto conforme la petición de esta fiscalía, ha admitido la calificación legal, los hechos de la manera que se han encuadrado y ha rechazado el planteo que hacía la defensa sobre que el delito hubiera sido una simple agresión, que es una pena muchísimo menor, en función de las evidencias que ha presentado la fiscalía en esta misma audiencia, lo hemos desarrollado conjuntamente con las Dra.

Carla Ranciari y Laura Ricardo que me van a acompañar en el marco de esta acusación y también se ha resuelto favorablemente el pedido de la prisión preventiva de ambos imputados, prorrogbándolas por un año más eh al día de hoy. Bueno, doctor, queremos conocer porque en la previa se hablaba de que iban a argumentar de que uno de los imputados no tenía una visión clara. Eso fue ventilado aquí también en esta audiencia o no? Sí, por supuesto.

Ellos habían adelantado que iban a a solicitar medidas probatorias. Nosotros, por supuesto, acompañamos eh la amplitud probatoria que pueda tener la defensa, justamente pretendemos que sea un juicio con el mayor ejercicio de la defensa posible para tener la condena más justa posible y en eso nosotros no vamos a decir mucho más sobre la estrategia que van a llevar al al juicio, que no compartimos, pero por supuesto es en el marco de esas posibilidades.

Eh, lo cierto es que no se ha hecho lugar a lo que ellos planteaban en esta audiencia sobre que él no veía y que como no veía, no podía apuntar. Eso el juez no lo ha tenido en consideración y admitió los hechos de la manera que presentó la fiscalía del caso. ¿A a qué se debe la diferencia entre la querella y la fiscalía o en el pedido de de de pena? Bueno, es una diferencia bastante leve, yo diría, imperceptível, ya que ellos van por el máximo, que son 34 años y nosotros vamos por una pena sumamente alta, que son 30 años.

El juez ha aceptado los hechos, calificación legal y pena, ha admitido la la acusación fiscal en su totalidad y vamos a tener un juicio en el que vamos a mantener esta misma postura de que los tres son quienes cometen el hecho de manera coordinada, de manera conjunta, que cada uno hace un aporte específico, cada piedra aumentó el riesgo sobre Ivana y finalmente si bien una de esas piedras termina impactando en Ivana Lo cierto es que los tres son responsables y coautores de este hecho.

Lo trascendente de esta audiencia es que se ha prorrogado el plazo de prisión para los imputados, ¿no? Es correcto, fue la segunda parte de la audiencia. Lo cierto es que vamos a tener un juicio que se va a desarrollar a mi criterio dentro de este próximo año de prisión preventiva, ya que es el plazo máximo de 3 años que tenemos eh para llevarlo adelante, pero estamos conformes también con que se ha aceptado el pedido fiscal de que sea un año más, la defensa había pedido que se le dé la libertad o que sea un plazo menor y el juez no hizo pour l'heure