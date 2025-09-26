Personal de Gendarmería detuvo, este jueves por la noche, a Fernando Andrés “El Colo” Cappelletti, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, en Colón y Pellegrini, barrio Martín.

Según fuentes policiales, el hombre de 33 años fue arrestado luego de una serie de operativos que incluyeron una búsqueda fallida en el club Triángulo.

Cappelletti es acusado de mantener una estrecha relación con Matías Ignacio Gazzani, presunto líder de “Los Menores” y sería el encargado de administrar el juego clandestino en Rosario, bajo las órdenes de Lisandro “Limón” Contreras, quien fue detenido en diciembre pasado durante un operativo de la Policía Federal en Tigre, provincia de Buenos Aires.

El Colo ocupaba el primer lugar de la lista de los delincuentes más peligrosos de Santa Fe y el gobierno provincial ofrecía 20 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su localización.