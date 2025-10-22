Una mujer fue detenida este miércoles por la madrugada, acusada de haber maltratado a sus tres hijos, de 2, 3 y 9 años, y de ocasionarles diferentes lesiones. Los menores fueron atendidos en el hospital de Niños Víctor J. Vilela y se encuentran bajo la custodia de un familiar.

Según fuentes policiales, efectivos arribaron a una vivienda ubicada en Petunia al 1.900, en el barrio Las Flores, luego de una denuncia al 911. Al llegar, los agentes encontraron un tumulto de personas que se dispersaron rápidamente al notar la presencia policial.

En medio del operativo, los uniformados identificaron a una mujer, Verónica A., quien tenía en brazos a una niña de dos años. Poco después se presentó en el lugar un hombre, que se identificó como el padre de la menor y expareja de la mujer, y denunció que la joven y su actual pareja habrían agredido a la pequeña y también a sus otros dos hijos, de tres y nueve años.

Según su testimonio, la pareja habría quemado con cigarrillos a la niña y golpeado a los otros dos hermanos. Una médica del SIES que arribó al lugar examinó a los menores y confirmó lesiones compatibles con los dichos del denunciante: la nena presentaba quemaduras en el rostro, y el niño de tres años tenía traumatismos visibles en las piernas.

Ante la gravedad de la situación, Verónica A. fue detenida en el acto. Los tres hermanos fueron trasladados al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde quedaron al resguardo de una tía paterna.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.