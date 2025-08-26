La División de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo, este lunes por la noche, a un hombre por quemar con ácido a su pareja.

La víctima, una mujer de 36 años, había ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) este domingo con quemaduras de ácido en piernas, brazos y espalda.

El sospechoso, identificado como Leonardo S., fue arrestado en una casa ubicada en Italia al 3.200, en la zona sur de la ciudad, y quedó a disposición de la fiscal Guillermina Torno, de la Oficina de Violencia Contra la Mujer.

Cabe recordar que la víctima sigue internada en el HECA para controlar las heridas y podría requerir injertos.