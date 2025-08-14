El financista rosarino Pablo Arcamone, titular del Grupo América, quedó detenido este miércoles en el marco de una investigación por presuntas estafas a inversores y lavado de activos. La medida se concretó tras tres allanamientos realizados en oficinas y domicilios vinculados al empresario, a pedido del fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Según la pesquisa, Arcamone habría liderado una estructura que operaba con fachadas comerciales simuladas para eludir controles fiscales y canalizar operaciones de cambio de divisas fuera del circuito legal. La Justicia evalúa imputarlo también por asociación ilícita y dispuso medidas cautelares como el congelamiento de cuentas y la prohibición de salida del país.

Durante los operativos, la División Unidad Operativa Federal Rosario secuestró más de 90 millones de pesos, USD 58.800, €5.900 y R$27.000, además de una pistola Glock calibre 9 mm con 270 municiones. También se incautaron 39 teléfonos celulares, 13 computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento, una billetera fría para criptomonedas y documentación empresarial clave.

La investigación también incluye denuncias previas contra el grupo, que hacia 2020 tuvo un fuerte crecimiento en negocios como granos, Bolsa, mutuales y desarrollos inmobiliarios, pero entró en crisis en 2022 al incumplir compromisos con ahorristas. Algunos casos derivaron en acuerdos extrajudiciales con pagos en propiedades, mientras que otros llegaron a instancias penales.

Fuentes judiciales no descartan nuevas detenciones ni ampliaciones de la imputación en los próximos días. El material incautado será peritado para reconstruir el circuito financiero y determinar posibles ramificaciones internacionales de las maniobras investigadas.