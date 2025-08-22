Un joven vinculado a la barra brava de Newell's Old Boys fue detenido, este viernes, en su casa de 27 de Febrero al 300, en el marco de la causa que investiga la balacera contra la vivienda de Norma Acosta, ocurrida en mayo.

Según fuentes policiales, Nahuel Catriel D., alias “Monta” es apuntado por el fiscal Pablo Socca como uno de los organizadores del ataque a balazos en zona sur.

La casa de Norma Acosta, ubicada en Larguía al 3400, fue baleada el 7 de mayo pasado, hecho por el cual ya fue detenido e imputado Nicolás R., de 18 años, y un menor de 17 años que quedó a disposición de la Justicia de Menores.

El procedimiento de este viernes fue realizado por agentes de la Policía Federal en tres domicilios ubicados en Alem al 2600, 24 de Septiembre al 1200 y 27 de Febrero al 300 (donde fue arrestado "Monta").