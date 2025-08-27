La Justicia imputó a Nahuel “Monta” Depetris por la balacera ocurrida en mayo contra la vivienda de la mujer vinculada al clan Cantero. Según la Fiscalía, actuó como intermediario en el atentado, aunque aún no se identificó al instigador.

Depetris, de 26 años, fue detenido el viernes pasado en un operativo de la Policía Federal frente al Parque Irigoyen, tras permanecer prófugo desde fines de mayo. La Fiscalía lo acusa de haber encargado a dos jóvenes —uno de 17 y otro de 18 años— que dispararan contra la casa de Acosta en barrio Tablada. Las cámaras de seguridad registraron a los agresores en bicicleta, desde donde efectuaron cinco tiros.

Los adolescentes involucrados, Ignacio N. y Nicolás Robles, fueron arrestados pocas horas después del ataque. Según la investigación, Depetris les dio la dirección exacta de la vivienda y organizó el operativo, aunque no se ha esclarecido quién ordenó el atentado. El fiscal Pablo Socca remarcó que “Monta” se dedica a reclutar jóvenes para “trabajos” de este tipo dentro de la barra brava leprosa.

El barra ya enfrentaba otras imputaciones por tenencia ilegal de armas: en enero de 2023 fue detenido con un revólver calibre .22, y este año fue sorprendido en dos oportunidades con armamento en su poder, aunque había logrado quedar en libertad. En uno de esos episodios, su madre fue acusada de intentar coimear a las policías para encubrirlo.

En paralelo, la propia Norma Acosta también quedó bajo la lupa judicial: la Fiscalía sostiene que incurrió en falso testimonio al asegurar que los tiradores se movían en un auto Volkswagen, contradiciendo las pruebas de cámaras y testigos que los ubican en bicicleta. Acosta, de alta exposición pública y con antecedentes judiciales, había denunciado semanas atrás a jefes policiales por supuestas cajas negras vinculadas al narcotráfico.