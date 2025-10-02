Dos efectivos de la Policía de Santa Fe resultaron detenidos este miércoles en el marco de una causa que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por un hecho de robo ocurrido el pasado 19 de septiembre en Granadero Baigorria, en el cual los implicados simularon un allanamiento en una empresa y sustrajeron la suma de 18 millones de pesos al propietario de la firma.

Personal de la Policía de Investigaciones, con colaboración de la División Judiciales de la Unidad Regional II, detuvieron ayer a un agente del Comando Radioeléctrico y a otro de Asuntos Internos, en relación al hecho que investiga la fiscal Karina Bartocci de la Unidad de Violencia Institucional del MPA.

El pasado 16 de septiembre, el denunciante del hecho resultó aprehendido en un control vehicular mientras circulaba con su camioneta por Formosa y La Rioja, de Granadero Baigorria. En el marco de dicho operativo, fue trasladado a la Comisaría 24ª de la localidad por una denuncia en curso a raíz de un conflicto intrafamiliar.

Ya en sede policial manifestó al personal que en su vehículo particular se encontraba una bolsa con una importante cantidad de dinero en efectivo, por lo que efectivos de la seccional dieron aviso a la Fiscalía de Flagrancia en turno, que dio intervención a la Unidad Especial de Asuntos Internos para que se realice la requisa del vehículo en cuestión.

Una vez que se encontró el dinero mencionado, se labraron las actas correspondientes; en tanto que al hombre en cuestión recuperó la libertad posteriormente y se le restituyó el vehículo y el dinero.

Luego el 19 de septiembre un grupo de personas se hizo presente en la empresa del denunciante, se anunció como personal policial y argumentó que debía realizar un allanamiento vinculado a una causa de lavado de activos, corroborada posteriormente como inexistente por parte de la Fiscalía.

Quienes realizaron el allanamiento, presentaron documentación falsa, sustrajeron dinero de la empresa y se dieron a la fuga en un vehículo. Por datos aportados se llega a la identificación de dos personas pertenecientes a este grupo y se ordena su detención, secuestrando en la detención ropas con características similares a las aportadas, armas y dinero en efectivo.

Ambos uniformados quedaron a disposición judicial, para ser llevados a audiencia imputativa en los próximos días.