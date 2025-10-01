En un operativo especial, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido este martes por la noche mientras intentaba escapar escondido en un camión que se dirigía al sur de Lima, Perú.

Mientras era trasladado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y habló sobre el triple femicidio de Florencio Varela: “Me echaron la culpa nomás; nosotros no matamos a nadie”.

“Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, agregó el joven narco, quien es señalado por los investigadores como un sicario “extremadamente sanguinario”.

La detención se logró gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional de Perú, que seguían sus pasos desde que se fugó de Argentina.

A pesar de sus declaraciones, “Pequeño J” está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluso incluyó la transmisión en vivo de las torturas a través de un grupo cerrado de Instagram.