Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la provincia de Santa Fe, fue detenido este miércoles en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El hombre, de 39 años, fue arrestado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), que integran la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil.

“Dibu” era buscado por un crimen cometido en 2022 en Puente Gallego y por integrar una organización delictiva liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos.

Asimismo, Gómez fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s Old Boys.