Un hombre de 23 años fue enviado a prisión preventiva en el marco de una investigación por una extorsión contra un médico y empresario de la ciudad de Santa Fe. También se lo acusa de amenazar con un arma de fuego a otra persona y de tener una pistola de manera ilegal.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Pablo Spekuljak a pedido de la fiscal María Laura Urquiza, durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

Según la investigación, entre el 1 y el 10 de octubre el imputado, identificado por sus iniciales GSP, junto a otras dos personas, amenazaron a la víctima y a su familia con causarles daño físico. A través de mensajes de WhatsApp, le exigían el pago de 100.000 dólares y demostraban conocer sus movimientos diarios.

La fiscal detalló que el jueves 9 de octubre el acusado se presentó en uno de los locales comerciales de la esposa del empresario para obtener un beneficio económico, generándole “un temor serio y fundado”.

Urquiza afirmó que los involucrados actuaron con una distribución de roles. Además del joven que quedó en preventiva, otro de los sospechosos ya está detenido y será imputado en las próximas horas. El tercer investigado fue identificado, está prófugo y tiene orden de captura.

Por otra parte, a GSP se le atribuye haber amenazado con un arma de fuego a otra persona en un hecho distinto, y tener en su domicilio un revólver apto para disparar sin autorización legal.

La Fiscalía lo imputó como coautor del delito de extorsión y como autor de amenazas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.