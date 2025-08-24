Detenido tras balacera: persecución, 9 vainas y una nota con amenazas
Un joven de 30 años fue detenido tras un ataque a tiros contra una vivienda en Centeno al 2300. La persecución comenzó cuando intentaba escapar en moto junto a un cómplice. En el lugar del hecho se hallaron vainas servidas y una nota con amenazas.
Un hombre de 30 años fue arrestado este domingo al mediodía luego de protagonizar una balacera en una vivienda de Centeno al 2300, inmueble que había sido atacado la semana pasada. El sospechoso circulaba en moto junto a un cómplice cuando fue interceptado por la Policía.
El Comando Radioeléctrico realizaba un control vehicular en bulevar Oroño al 4100 cuando escuchó las detonaciones. Al dirigirse al lugar, observaron a dos hombres en motocicleta que escapaban a gran velocidad, cruzando un semáforo en rojo.
La persecución se extendió hasta Brandoni y las vías, donde los sospechosos abandonaron la moto con pedido de captura activa y continuaron la fuga a pie. Finalmente, uno de ellos fue detenido en Piedras al 1400, portando una pistola calibre 9 milímetros.
En la casa baleada se levantaron nueve vainas servidas y se secuestró una nota con amenazas. No se registraron heridos, mientras que la investigación continúa para dar con el segundo sospechoso.