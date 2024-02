Abgados de los siete jóvenes detenidos este jueves por la noche cuando realizaban una intervención artística en la plaza 25 de Mayo, se reunieron con la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren en el Centro de Justicia Penal. En Si989, Lautaro, uno de los arrestados, relató lo ocurrido y sostuvo que fue “un sinsentido y un desmadre total”.

“Fue un atropello total a los Derechos Humanos, a las libertades democráticas de los compañeros. Iribarren nos expresó que el fiscal (de turno) no atendía el teléfono y que eso fue lo que demoró la libertad de los compañeros. No nos dejaban ingresar como abogados, no sabíamos ni dónde ni en qué circunstancias estaban”, señaló Celina Tidoni, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Y sumó: “Es una situación muy grave y le expresamos a la Fiscalía que no puede ser que haya un accionar policial totalmente independiente. Dijeron barbaridades en frente nuestro, a los chicos les apuntaron con armas, los revolcaron y les generaron lesiones. Estuvieron esposados hasta las 3.30 de la madrugada”.

Por su parte, el diputado provincial Carlos del Frade expresó: “Lo que dejó claro la fiscal es que la policía actuó por una orden del Poder Ejecutivo. Vamos a plantear la posibilidad de desarrollar una comisión investigadora en la Legislatura”, y cerró: “Los muchachos estuvieron detenidos muchísimo más tiempo que el necesario. Se nota una peligrosa autonomía de la policía de la provincia con el poder político”.

En primera persona

“Lo que pasó fue un sinsentido y un desmadre total. Estábamos en el marco de una actividad de los jueves que se hace históricamente con Abuelas de Plaza de Mayo. Nos estábamos yendo y vinieron oficiales a decirnos que había una orden y quisieron detener a uno. Nostros no íbamos a dejar que se lleven a nadie. Cuando empezaron los forcejeos la gente se puso nerviosa y empezaron a revolcar a varios en suelo”, relató en Si989 Lautaro, uno de los jóvenes arrestados.

Y continuó: “A mí me agarraron por estar grabando cómo golpeaban a un compañero. Me dijeron ‘por maleducado te venís con nosotros’ y me tiraron al suelo. Ayudó muchísimo la gente que nos fue a bancar a la comisaría para que la policía baje los decibeles y nos liberen relativamente rápido. Salimos sin causa pero el fiscal nos citó igual para el martes, no sabemos bien para qué. Si el jefe de policía dio la orden tienen que dar una explicación de por qué se tomó esa medida. A todos nos sorprendió el nivel de desmesura”.

