La Justicia Federal finalmente localizó las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaba ubicar del lote que contuvo las dos mismas bacterias encontradas en 76 pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía.

Sobre un lote contaminado de casi 155.000 ampollas, las 232 localizadas ahora completan el grupo de las más de 100.000 que no fueron usadas en pacientes y de las que la Justicia debía no sólo tener la ubicación exacta sino también un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado.

Este trabajo de rastreo, que debía hacerlo la ANMAT, fue impulsado por el envío de oficios judiciales, finalmente está completo.

En cuanto a las 232 ampollas que no fueron usadas y de las que faltaba entregar a la Justicia el “acta compromisoria” (usando las palabras de los investigadores), la información permitió completar una grilla elemental para la causa, luego de tomar contacto con 188 establecimientos de salud.

La causa del fentanilo investiga 76 muertes de pacientes que estaban internados en distintos centros de salud de (en principio) Santa Fe, Córdoba, Formosa y la provincia y la ciudad de Buenos Aires.