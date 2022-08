La Justicia rosarina desestimó la denuncia presentada contra Carlos Tevez por usurpación de título habilitante respecto de su desempeño como entrenador de Rosario Central.

Según informaron fuentes judiciales, tras la evaluación de los términos presentados "surge que el hecho denunciado no encuadra en una figura penal, desestimando la denuncia presentada".

El Apache había sido acusado de usurpación de título por un grupo de 20 entrenadores, quienes sostenían que el ex futbolista de Boca había asumido como entrenador canalla sin estar recibido de DT.

En el comunicado de la Justica se aclara que no constituyen "objetos del delito los grados, título u honores de instituciones particulares", y en este caso expresa: "Nos encontramos ante un título profesional expedido por una asociación sindical, en el marco de un convenio colectivo de trabajo, homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a lo cual, resultaría atípico su incumplimiento, más allá de las posibles consecuencias antirreglamentarias o civiles que surgieren al efecto".

El desempeño como director técnico de fútbol, en primera división, se encuentra actualmente contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo n.º 662/13, suscripto entre la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y la Asociación del Fútbol Argentino, que regula la actividad de los Directores de Fútbol de la República Argentina, el cual fuera homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, convenio que dispuso que a partir de la fecha de homologación del mismo, ninguna persona podrá ejercer la profesión de director técnico en fútbol -rentada u honoraria-, sin haber realizado la carrera completa y poseer el correspondiente título habilitante oficial, extendido y/o reconocido por la ATFA, debidamente legalizado y registrado con las disposiciones de la reglamentación oficial de la misma o la que en los sucesivo la AFA pudiera dictar.

Asimismo, el Consejo Federal del Fútbol en fecha 29/05/2020 dispuso mediante resolución (Despacho n.º 12.558), en el mismo sentido que lo hicieran previamente la ATFA y la AFA, que ninguna persona podrá ejercer la profesión de director técnico en fútbol sin haber realizado la carrera completa y poseer el correspondiente título habilitante oficial, extendido y/o reconocido por la ATFA.

Respecto de la posible comisión del delito de estafa denunciado (art. 172 y 173 del CP), desde el Poder Judicial expresaron que "se requeriría un ardid idóneo por parte del denunciado para inducir a error a la víctima, con el fin de procurarse el cobro de emolumentos indebidos, al ejercer el cargo de director técnico de fútbol, sin poseer un título profesional habilitante al efecto, sin embargo, en los presentes al no encuadrar los hechos anoticiados en la figura penal de la usurpación de títulos, no existiría ardid alguno por parte del llamado Tevez, con el fin de procurarse un lucro indebido, más aún, si tenemos en cuenta que la denuncia no fue efectuada por quien sería la empleadora, y en el caso víctima directa del hecho denunciado, sino por otros directores técnicos pertenecientes a la AFTA, sumado a que surgiría de la amplia publicidad que le fue otorgado al caso en los medios de comunicación social, un conocimiento pleno por parte de la empleadora de la situación profesional del denunciado, y nada expresó al respecto".