La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos y de irrupción detuvieron este viernes a ocho personas que estarían vinculadas a la venta de droga al menudeo en la zona de Tablada.

Los allanamientos se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados en Spiro al 300 bis y al 400, Río Atuel al 4.000 y en Hipócrates al 400, donde los efectivos secuestraron 74 envoltorios de cocaína (16,62 gramos), marihuana (1 gramo), tres balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones varias, dos cartuchos calibre .40, un iPad, recortes de nylon y bandas elásticas utilizadas para el fraccionamiento.

Las medidas judiciales fueron dispuestas por el fiscal Diego Giro, perteneciente al Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los procedimientos fueron resultado de un exhaustivo trabajo investigativo que se inició tras una denuncia de vecinos sobre posibles puntos de venta de estupefacientes en la zona. A partir de ello, los agentes de la PDI realizaron diversas tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos responsables y documentar maniobras compatibles con la comercialización de drogas. Asimismo, en uno de los domicilios allanados, ubicado en Spiro al 300 bis, los investigadores constataron que la vivienda se encontraba deshabitada y presentaba todas las características de un punto de venta de droga.

Los aprehendidos fueron cuatro mujeres y cuatro hombres: Gabriel V., Guillermo W. S., Silvina C., Alicia P., Nahuel S., Kevin E., Gianela R. y Tatiana D., quienes quedaron a disposición de la Justicia.