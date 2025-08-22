La topadora municipal y del Ministerio de Seguridad arrasó este viernes con la vieja sede de la Vecinal Saladillo Sudeste, en Fonseca y avenida Fausta, una modesta construcción que caracterizaba ese recodo del barrio, pero que desde la pandemia había sido usurpada por personas vinculadas al narcomenudeo.

La información vertida por voceros de Control Urbano municipal y de la policía, indicaron que “en el último tiempo se habían producido hechos violentos y situaciones conflictivas con el entorno y las y los vecinos”.

En el lugar estuvieron el secretario de Control municipal, Diego Herrera; la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayrú; la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Sobre la intervención, Herrera explicó que “en el lugar anteriormente funcionaba una vecinal. El inmueble fue creado con ese objetivo. Se construyó sobre el espacio público y la vecinal había iniciado un expediente para un comodato que, finalmente, nunca se otorgó”.

“Lo que pasó en los últimos años es que la vecinal dejó de funcionar y el espacio se transformó así en un lugar inseguro. Había mucha juntadera de gente. Y en los últimos meses tuvimos hechos de violencia altamente lesivos: un tiroteo y luego un homicidio en la zona”, añadió el funcionario.

También mencionó que había un fuerte pedido de los vecinos “para que se haga algo con el inmueble”. “Es por eso que hoy ingresamos y lo derrumbamos. La idea luego es intervenir y embellecer el lugar ya que estamos en una zona que forma parte del paseo del brazo seco del Saladillo”, cerró el secretario de Control local.

Por su parte, Cococcioni destacó: “Acompañamos en esta acción al gobierno local. Este lugar, a diferencia de otros sitios que están siendo derribados en el marco de la política de microtráfico, es municipal, por lo cual no hizo falta una autorización judicial”.

“Luego de la pandemia el inmueble había sido apropiado por un grupo de gente y en este marco se desarrollaban actividades ilegales. Es por eso que hoy vinimos a acompañar y dimos la cobertura policial necesaria para que se pueda desarrollar el derribo”, completó el funcionario provincial.