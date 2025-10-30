Este jueves por la mañana, funcionarios de la Provincia de Santa Fe, del Gobierno nacional y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevaron adelante un operativo en el que fueron derribadas dos viviendas vinculadas al narcomenudeo en Puerto General San Martín. Las demoliciones se realizaron en los barrios Néstor Kirchner y San Sebastián, en el marco de una causa por microtráfico.

El procedimiento fue solicitado por los fiscales Natalia Benvenutto y Franco Carbone, y contó con la participación del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Policía Federal Argentina. Los inmuebles habían sido señalados como puntos de venta y acopio de droga, y su derribo se dispuso para impedir la reactivación del circuito ilegal.

Uno de los búnkeres estaba ubicado en calle Pública 10 al 3553 y funcionaba como centro de acopio. En ese lugar, el pasado 10 de octubre, Prefectura y la Policía de Investigaciones (PDI) habían secuestrado más de seis mil dosis listas para la venta —equivalentes a más de cuatro kilos—, en el que fue considerado el mayor decomiso desde la implementación de la ley de microtráfico en diciembre de 2023. Este jueves, la vivienda de reciente construcción fue literalmente demolida.

“Se trata de la mayor cantidad de dosis fraccionadas para la venta directa al consumidor que se tenga registro en la provincia”, informaron desde el MPA. Según explicaron los investigadores, la medida busca evitar que los espacios utilizados para la comercialización de estupefacientes vuelvan a operar como puntos de venta.

El segundo inmueble, ubicado en Misiones al 179, era un aguantadero donde la droga se ofrecía al menudeo. Aunque la provincia había intentado desactivarlo en mayo, las ventas continuaron en la zona. Ante la reincidencia, las autoridades dispusieron su derribo definitivo.

Por la causa hay cinco personas imputadas: Nelson P., Brian A., Leonel V., y Silvana G., todos con prisión preventiva, mientras que Kiara D. cumple arresto domiciliario. Según fuentes judiciales, ninguno de ellos sería cabecilla de la organización, aunque las pesquisas continúan para identificar a los responsables principales del entramado narco.