Una joven denunció haber sido víctima de un intento de secuestro durante un viaje de Uber. Según el relato de su madre, Luciana Villarreal, el conductor desvió el recorrido pactado y se dirigió hacia la autopista Rosario-Córdoba, pese a que el destino era la zona de Mendoza y Oroño.

La mujer, que seguía el viaje en tiempo real desde su teléfono, notó la maniobra y decidió comunicarse con su hija, quien le confesó que estaba “asustada” y que el chofer la estaba “llevando para otro lado”. “Le mandé un mensaje y me respondió que no estaba bien. En ese momento salí en mi auto y llamé a la policía”, relató en diálogo con Cadena 3.

En su cuenta de Facebook, Villarreal amplió la denuncia: “Él le quería sacar el teléfono diciéndole que me iba a contestar. Tenía un machete y sogas en el baúl”. La situación se tensó cuando el conductor advirtió que la madre había sido quien pidió el servicio; fue entonces que detuvo el auto en medio de la ruta.

Guiada por la ubicación GPS, la mujer llegó al lugar y se encontró con un móvil policial, que ya había intervenido. “La policía actuó muy rápido”, destacó. La joven declaró que el chofer se detuvo apenas supo que lo estaban siguiendo.

Aunque la denuncia fue formalizada este miércoles, Villarreal señaló que el conductor fue liberado casi de inmediato: “El oficial me dijo que no le podían hacer nada porque mi hija no había sido agredida. Esto debería ser considerado un intento de secuestro”.

En el vehículo, la policía halló cuerdas, un machete y otros elementos “llamativos”, según el testimonio de la madre, pero la causa aún no tuvo imputaciones.