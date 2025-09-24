El fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Lisandro Artacho, imputó a los tres taxistas acusados de atacar a un pasajero en la madrugada del 13 de septiembre pasado en Montevideo al 2100.

D.C. fue imputado por homicidio simple en grado de tentativa y en calidad de autor, mientras que M.V. y O.F. enfrentan cargos por lesiones graves en calidad de coautores. El juez Hernán Postma dictó prisión preventiva efectiva por 90 días para D.C., y por 45 días para M.V. y O.F., con posibilidad de prórroga.

Según la investigación, todo comenzó alrededor de las 3.30 cuando la víctima tomó un taxi en Av. Francia y Brown con destino a Montevideo y Mitre. Durante el trayecto discutió con la conductora por el recorrido.

Al llegar a Montevideo al 2100, el pasajero descendió sin abonar el viaje, por lo que la conductora lo siguió a pie durante una cuadra exigiendo el pago de la tarifa. Esto produjo una discusión que derivó en un altercado físico entre ambos.

En este contexto, la mujer pidió asistencia a través de la radio y rápidamente llegaron otros taxistas.

La víctima fue golpeada por M.V. y retenida en el piso por O.F., quienes lo dejaron tambaleante y desorientado. Minutos después arribó D.C., quien le asestó un violento golpe de puño en la cabeza que lo hizo caer al suelo e impactar con fuerza contra el pavimento, quedando inconsciente. Los tres agresores se dieron luego a la fuga.

“Ellos al darse a la fuga han entorpecido la investigación porque no pudimos hacer analisis toxicologicos, secuestro de pruebas o hisopados. Además hay seis taxistas que estuvieron detenidos 12 horas hasta que analizamos los GPS”, subrayó Artacho en diálogo con la prensa. Asimismo, subrayó que los imputados no cuentan con antecedentes penales.

La víctima permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, con asistencia respiratoria mecánica y en estado de inconsciencia. D.C. fue detenido este lunes tras un allanamiento en su domicilio, mientras que M.V. y O.F. se entregaron voluntariamente al día siguiente.