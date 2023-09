Familiares de Milton Carballo, ultimado balazos este lunes a la madrugada en zona sudoeste, denuncian que los agresores “se equivocaron de persona”. Además revelan que el adolescente de 15 años padecía trastornos mentales tras ser testigo del homicidio de sus amigos Eric y Valentin, en un ataque perpetrado el año pasado a tan solo metros del lugar donde él perdió la vida. En este marco, la Justicia había pedido su internación.

Según una resolución firmada a fines de agosto por María José Campanella, jueza del Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 de Rosario, pesaba sobre el joven una orden de localización e internación provisoria en el hospital psiquiátrico Agudo Ávila. En el escrito dado a conocer por la familia de Milton, la magistrada instaba a las fuerzas policiales a buscarlo, al tiempo que sostenía que los “padecimientos” del joven podían ocasionar “perjuicios a sí mismo o a terceros”.

“Estamos re mal. Es horrible todo lo que está pasando. Milton tenía problemas de salud mental y el Estado no lo ayudó. Salió a comprar masitas y le dieron 15 tiros. No sabemos si se lo confundieron con otro. Matan a los chicos como si fueran perros y no se hace nada”, señaló a RosarioPlus una tía de la víctima. Asimismo, reveló que la familia está realizando una colecta para poder solventar los gastos necesarios para darle al joven una sepultura “digna”.

Claribel, prima de Milton, compartió en Facebook el reciente pedido de internación por parte de la Justicia y aseguró que Milton se encontraba “en un estado de vulnerabilidad total” y que “nadie se hizo cargo de la situación”. En este sentido, sostiene que el Estado estuvo “ausente” e “hizo la vista gorda” ante la apremiante necesidad de darle al joven un tratamiento adecuado: “El que no tiene recursos para poder atenderse dignamente termina de esta manera”, sentenció.

Además, y en la misma línea que su tía, aseguró que a Milton “lo mataron injustamente por una confusión, tal vez porque lo vieron con capucha, de noche”. “Era un niño que no le hacia daño a nadie. Salió por la madrugada para comprar un paquete de masitas y lo acribillaron a tiros por la espalda sin razón alguna. Lo dejaron tirado como un perro”, denunció la mujer.

Una historia repetida

Según su familia, los padecimientos mentales de Milton responden a otro hecho trágico: el asesinato de Eric Luis Galli y a Valentín Solís, dos chicos de 15 y 14 años respectivamente que fueron ultimados a balazos el 24 de noviembre de 2022 junto a la escalera 14 del complejo fonavi, en Sanguinetti al 5600, donde estaban sentados cuando llegaron tres personas y abrieron fuego. Milton estaba por ir a reunirse con esos amigos, pero la violencia estalló antes. En ese momento, salvó su vida pero quedó marcado. Este lunes ya no. Su vida terminó a los 15 años.